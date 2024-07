Beata Pawlikowska dotychczas funkcjonowała w mediach jako pisarka i podróżniczka. Jej książki cieszą się ogromną popularnością, a ona sama wzbudza powszechną sympatię. W ostatnim wywiadzie dla "Gali" autorka bestsellerów ujawniła jednak wiele szokujących faktów dotyczących swojego życia. Przypomnijmy: "Byłam uzależniona od seksu. Zgwałcili mnie!"

Zaskakujące wyznania dotyczący seksoholizmu czy gwałtu to nie koniec traumatycznych przeżyć Pawlikowskiej. W tym samym wywiadzie Beata wspomina również dramaty, które prześladowały ją w pewnym momencie jej życia. Przyznaje się m.in. do chorowania na anoreksję i bulimię. W bardzo obrazowy sposób opisuje doświadczenia na tym tle i przyznaje, że uratował ją... lęk przed śmiercią.

Miałam anoreksję, czyli byłam uzależniona od głodzenia się. Mój organizm przestawał stopniowo działać, wyłączał różne funkcje. Byłam tak słaba z wycieńczenia, że nagle zrozumiałam, że chyba umrę. Że to prowadzi do śmierci. Ale przecież to nie było to, czego chciałam!!! Ja tylko chciałam być chuda, mieć poczucie kontroli nad własnym ciałem! To mnie otrzeźwiło. Usiłowałam wyjść z anoreksji i wtedy wpadłam w bulimię - wyznaje w rozmowie z "Galą".