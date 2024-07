To może być największa niespodzianka wiosennej ramówki Dwójki. Co prawda, szefostwo stacji zakończyło niepowodzeniem rozmowy z Marylą Rodowicz w sprawie jej zatrudnienia jako jurora show " Bitwa na głosy", ale pojawiła się iskierka nadziei. Jak udało nam się dowiedzieć od kilku dni stacja prowadzi zaawansowane rozmowy z Beatą Kozidrak, która wyraziła wstępne zainteresowanie udziałem w show.

Wokalistka dotąd unikała występów w jakichkolwiek programach i jak mało kto chroni swojej prywatności. Dlatego jeśli zgodzi się na udział w programie może zrobić niespodziankę wszystkim widzom oraz producentom z konkurencyjnych stacji. TVN od lat zachęcał piosenkarkę do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Jak dotąd bez większych efektów. Czy Beata Kozidrak zgodzi się zostać jurorem "Bitwy na głosy"? Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. A Wy kogo chcielibyście zobaczyć w fotelach jurorów?

