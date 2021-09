Beata K. z Bajmu straci kontrakty? Światowa marka się odcina!

W ostatnim czasie o Justinie Bieberze pisze się głównie za sprawą jego małżeństwa z Hailey Baldwin . Jesienią ubiegłego roku muzyk ożenił się z piękną modelką. I wyznał fanom i mediom na całym świecie, że pragnie teraz założyć rodzinę, a także zając się swoim zdrowiem . I choć Justin poukładał swoje życie rodzinne, ostatnio znów wpadł w tarapaty. Muzyk został zatrzymany przez policję ! Co się stało? Justin Bieber znów ma kłopoty z policją Justin Bieber jest bardzo dobrze znany policjantom. W młodości brał udział w nielegalnych wyścigach ulicznych, wdawał się w kłótnie w klubach czy został nawet zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu! W 2014 roku muzyk trafił do aresztu w Miami. Całe szczęście jego prawnikom udało się go wyciągnąć z aresztu. Później jego zachowanie niewiele się zmieniło. Tak naprawdę zanim Kanadyjczyk wziął sobie uwagi sądu do serca minęło kilka lat... Zobacz także: Selena Gomez wciąż kocha Biebera?! Zobaczcie, jak odpowiedziała na jego wyznanie Justin stroni dziś od skandali, ale policja wciąż nie zapomniała, ile kłopotów miała z piosenkarzem. Na ostatnim InstaStories muzyk zdradził, że znów miał styczność z funkcjonariuszami. Policjanci zatrzymali go, ponieważ myśleli, że ukradł buty ze sklepu! Wszystko przez oryginalną zawieszkę, która wisiała przy sznurówkach. Z daleka można było sądzić, że to chip ze sklepu i Kanadyjczyk faktycznie jest w posiadaniu skradzionych butów. Właśnie podszedł do mnie policjant i spytał, dlaczego nadal mam zabezpieczenie przed kradzieżą na moim bucie. Odpowiedziałem mu: "Człowieku, to moda" - powiedział Justin na InstaStories. Policjant nie był przekonany, ale po namowie Justina sprawdził model w sieci...