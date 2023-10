Beata Kozidrak nie posiada się z radości na myśl o nadchodzących koncertach. W minionym roku artyści na całym świecie stanęli przed zupełnie nowym dla nich wyzwaniem koncertów online. Na szczęście nastała pora na powrót do normalności i występy na żywo. Wokalistka nie ukrywa ekscytacji!

Beata Kozidrak powraca na scenę

Beata Kozidrak, piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka dosłownie żyje swoimi występami. W minionym roku, z powodu pandemii, również artyści przechodzili trudny okres w swojej twórczości. Zmuszeni do koncertowania online, zostali pozbawieni kontaktu z publicznością, który przecież dodatkowo ich motywuje i napędza do działania. Beata zdecydowała się napisać w tym czasie książkę, chociaż nawet to nie było w stanie zastąpić jej kontaktu z fanami i ich "blasku w oczach". Emocje, które towarzyszą artystom podczas koncertów na żywo są z całą pewnością czymś niezastąpionym. Uczucia, które rodzą się na scenie są artystom absolutnie niezbędne do pozyskiwania nowej energii do tworzenia.

Tęsknota za publicznością była ogromna! Bo cóż my artyści znaczymy bez publiczności? - podsumowuje swoje wspomnienia Beata Kozidrak

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Beatą Kozidrak, podczas eventu zapowiadającego festiwal Miasto Muzyka by Empik, który odbędzie się 25-26 września na warszawskim lotnisku Bemowo. Beata Kozidrak została ogłoszona jednym z pierwszych headlinerów wydarzenia. Wokalistka chce nieustannie zaskakiwać swoich fanów. Uwielbia zadziwiać zarówno samą siebie, jak i publiczność. Co przygotowała tym razem? W jakiej odsłonie zobaczymy już niebawem Beatę Kozidrak? Zobaczcie naszą rozmowę z piosenkarką w powyższym wideo.