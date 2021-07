Basistka Maneskin w prowokacyjnej sesji! Na Instagramie jest mnóstwo jej gorących zdjęć

Maneskin byli zdecydowanie największą gwiazdą tegorocznego PolsatHitFestiwal. Ich koncert jeszcze długo będzie komentowany - muzycy zrobili na polskiej publiczności piorunujące wrażenie, nie tylko za sprawą wzbudzającego kontrowersje pocałunku chłopaków z zespołu. Pod koniec występu zwycięzcy tegorocznej Eurowizji 2021 zostali uhonorowani nagrodami: złotymi płytami za sprzedaż eurowizyjnego singla, a także ostatniej płyty zespołu oraz nagrodą od Polsatu, którą wręczył zespołowi Michał Szpak. Kłopot w tym, że nikt nie wyjaśnił artystom, za co konkretnie otrzymali statuetkę. Maneskin postanowił zagadkowe wyróżnienie... oddać przypadkowej osobie. Fani nagrali filmik, w którym zespół pozbywa się sopockiej nagrody! Maneskin oddał statuetkę fance. Nagranie trafiło do internetu Maneskin zdecydowanie zachwycił sopocką publiczność! Zespół zagrał swoje największe hity, nie zabrakło także eurowizyjnego przeboju "Zitti e Buoni" a także najnowszej piosenki "I wanna be your slave". Z kolei o pocałunku liderów zespołu mówiła cała Polska! Muzycy bardzo docenili ogromne zainteresowanie fanów i z wielką radością pozowali do wspólnych zdjęć. Ponieważ nagroda, którą dostali od sopockiego PolsatHit Festiwal nie do końca była chyba dla nich jasna, postanowili szybko się jej pozbyć. Po wyjściu z hotelu basistka zespołu Victoria De Angelis podeszła do jednej z fanek i postanowiła oddać jej nagrodę: Hej! Chcesz to? To nasza nagroda z wczoraj. Śmiało bierz, to prezent! Wielu fanów nie kryło oburzenia, że organizatorzy SuperHit Festiwalu nie popisali się, wręczając statuetkę zespołowi. Włoscy muzycy otrzymali nagrodę nie wiedząc za co, prowadzący mówili jedynie po polsku, przez co artyści kompletnie nie wiedzieli, co...