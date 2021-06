Namiętny pocałunek muzyków z Maneskin na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie! 

Artystyści z zespołu Maneskin zachwycili swoim występem na Polsat SuperHit Festiwal 2021 i wywołali ogromne emocje pokazując namiętny pocałunek na scenie. Lider grupy Maneskin nie tylko pocałował kolegę z zespołu, ale przede wszystkim wygłosił krótką przemowę podczas której apelował, żeby każdy mógł kochać, kogo chce. Publiczność i internauci są zachwyceni przesłaniem zespołu Maneskin!

Polsat SuperHit Festiwal 2021 już za nami. W piątek i sobotę w Sopocie odbyła się wielka muzyczna impreza na której pojawiła się plejada największych gwiazd. Na festiwalu zaśpiewali m.in. Michał Szpak, Kayah, Viki Gabor i Doda, która dała czadu na scenie. Na Polsat SuperHit Festiwal pojawił się również zespół Maneskin, który wygrał tegoroczną Eurowizję.

Publiczność i widzowie byli zachwyceni występem Maneskin, ale to ich apel w którym zwracają uwagę na problemy mniejszości seksualnych wywołał chyba największe emocje.

Piotr Matusewicz/East News

W pewnym momencie Damiano David podszedł do swojego kolegi Thomasa Raggiego. Wokalista namiętnie pocałował muzyka i zwrócił się do publiczności z ważnym apelem.

Piotr Matusewicz/East News

Publiczność była zachwycona zachowaniem muzyków z Maneskin. Z kolei w sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

- Historyczna chwila, historyczny występ. Pocałunek wokalisty z gitarzystą w 2:50 również. Niech ludzie w naszyn kraj w końcu otworzą umysły i nie mają uprzedzeń wobec tego kto do kogo co czuje.

- Najlepszy występ dzisiaj!!! wow mogłabym słuchać i tańczyć do rana

- Kocham to nie wspominając już o końcówce... Normalnie cudo- czytamy w sieci.