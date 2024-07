Basia Kurdej-Szatan to kolejna gwiazda wspierająca ideę Szlachetnej Paczki. W poprzednich latach w akcji pomagali m.in. Małgorzata Kożuchowska (to właśnie na imprezie Szlachetnej Paczki Małgorzata Kożuchowska pokazała się pierwszy raz po porodzie synka Jasia), Anna Mucha czy polscy skoczkowie. Od lat swoją paczkę przygotowują też Anna i Robert Lewandowscy.

Reklama

Kto w tym roku właczył się do akcji oprócz Basi Kurdej-Szatan?

Gwiazdy promują Szlachetną Paczkę

Co roku tę wyjątkową akcję wspiera wiele znanych nazwisk. Basia Kurdej-Szatan otwarcie mówi o tym, że chce, aby jej popularność niosła też coś za sobą i jeśli dzięki temu może komuś pomóc, to chętnie z tego korzysta. Na czwartkowej konferencji pojawili się też panowie, którzy rzadko bywają na salonach, ale dla takich spotkań robią wyjątek - Mariusz Totoszko i Jarosław Boberek.

Na czym polega Szlachetna Paczka?

Osoby, które chcą weprzeć Paczkę, mogą z internetowej bazy wybrać rodzinę, której chcą pomóc. Można to zrobić samemu, w grupie przyjaciół, z rodziną czy kolegami z pracy. Następnie należy przygotować paczkę zgodnie z listą zapotrzebowań danej rodziny, a na koniec dostarczyć ją do sztabu w swoim mieście. Termin? Do 12-13 grudnia! Zachęcamy - to bardzo proste!

Zobacz także

Zobacz: Dorota Wellman przekazała 300 tysięcy złotych na cele charytatywne. Kuba Wojewódzki: Co z resztą?​

Basia Kurdej-Szatan na konferencji Szlachetnej Paczki

Jarosław Boberek na konferencji Szlachetnej Paczki

Reklama

Mariusz Totoszko na koferencji Szlachetnej Paczki