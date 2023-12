Bohater Bartłomieja Topy w serialu "1670" na Netflix "chce zostać zapamiętany jako najsłynniejszy Jan Paweł w historii". Czy mu się uda, jeszcze nie wiemy, pewne jest jednak to, że ta nowa, satyryczna komedia, nazywana szlacheckim "The Office" jest wielkim hitem oglądalności, a widzowie już domagają się kolejnych sezonów, przy okazji chwaląc brawurową rolę Topy. Jak wygląda życie codzienne uwielbianego aktora?

Choć Bartłomiej Topa należy do grona najpopularniejszych polskich aktorów, o swoim życiu prywatnym nie lubi opowiadać. Gwiazdor robi jednak wyjątki, tak jak w 2021 roku, kiedy wraz z partnerką, Gabrielą Mierzwiak, doczekali się bliźniaczek - Jagody i Maliny. Jakiś czas temu para w "Dzień Dobry TVN" opowiadała, jak zmieniło się ich życie po narodzinach córek. Wówczas okazało się, że łącznie wychowują pięcioro dzieci - z poprzednich związków mają dwie starsze córki oraz syna.

Poza bliźniaczkami mamy dwie córy i syna dorosłego, prawie dwudziestoletniego, więc to jest wyzwanie każdego dnia, mimo że nie jesteśmy na co dzień wszyscy razem. Każdy ma swoje potrzeby, każdy ma swoje radości, smutki i to wszystko się w tym kotle miesza

Mierzwiak ich dom porównała za to do małej firmy:

My jesteśmy jak dobra firma. Nasze życie przypomina małe korpo. Ostatnio sobie przypomniałam, jak jechaliśmy na pierwszą wizytę do pediatry. Spóźniliśmy się półtorej godziny. Pani zamknęła recepcję, bo była przekonana, że nie przyjdziemy. Dzisiaj jak mamy wyjść, to jesteśmy w stanie zrobić to w 10 minut

tłumaczyła Mierzwiak