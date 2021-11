Kolejna wspaniała wiadomość! Krzysztof Wieszczek ogłosił właśnie wspaniałą wiadomość - na tegoroczne Święta dostał najpiękniejszy prezent, jaki sobie można wymarzyć. Jak ogłosił na Instagramie, właśnie powitał na świecie swoje drugie dziecko. Krzysztof Wieszczek to aktor znany m.in. z serialu "Przyjaciółki" , w którym wcielił się w budzącą emocje postać Roberta, partnera Ingi . Widzowie z pewnością pamiętają go również ze "Szpilek na Giewoncie". Wielu widzów kibicowało mu również w świetnych występach w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w parze z Agnieszką Kaczorowską doszedł do finału i wygrał Kryształową Kulę! Zobacz także: Przyjaciółki... jakie są prywatnie? "Pandemia pokazała nam jak wiele dla siebie znaczymy" Krzysztof Wieszczek znów został ojcem Aktor ma już jedną córeczkę, Marysię. W święta ogłosił zaś, że ponownie został tatą. Życzę Wam wspaniałych, rodzinnych świąt❤️ Pełnych radości, miłości i bliskości... I tak sobie myślę, że musiałem być baaardzo grzeczny w tym roku... - napisał na Instagramie. Po hasztagu #trzynajednego, który umieścił pod wpisem, nie ma wątpliwości, że to dziewczynka. Pod postem aktora oczywiście natychmiast zaroiło się od gratulacji. Najpiękniejszy prezent🎁🎄🎅🏻 jaki można sobie w życiu wymarzyć ❤️❤️❤️gratuluje Gratulacje❤️ wszystkiego dobrego dla całej rodzinki ❤️ To się nazywa Prezent 😍❤️ gratulacje! Zdrowka dla Maluszka 😍 My również przyłączamy się do gratulacji i życzeń. Wyświetl ten post na Instagramie. ...