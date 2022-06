Ale wiadomość! Okazuje się, że Marcin Bosak i Maria Dębska w sobotę 15 sierpnia ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską! Jak informuje "Fakt" uroczystość odbyła się w kościele na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na ślubie zakochanej pary pojawiło się sporo gwiazd. Młoda para zaprosiła m.in. Barbarę Kurdej-Szatan z rodziną oraz Artura Żmijewskiego. Ślub Marina Bosaka i Marii Dębskiej Maria Dębska i Marcin Bosak tworzą szczęśliwy związek już od ok. trzech lat. O tym, że zakochani planują ślub media plotkowały już od dawna. Jakiś czas temu nawet sama ukochana gwiazdora "M jak miłość" przyznała, że chcą sobie powiedzieć sakramentalne "tak". Teraz okazuje się, że aktorska para jest już po ślubie! Radosną wiadomość ogłosił "Fakt", który opublikował zdjęcia młodej pary i ich gości. Maria Dębska zachwyciła swoim wyglądem w zjawiskowej białej sukni, podobnej do ślubnej kreacji Anny Lewandowskiej. Marcin Bosak z kolei zadał szyku w klasycznym ciemnym garniturze. Na ślubie nie zabrakło sławnych gości. Jak informuje dziennik na uroczystości pojawili się: Barbara Kurdej-Szatan z mężem i córką, Artur Żmijewski i Mirosław Zbrojewicz. Marcin Bosak i jego piękna żona do tej pory nie potwierdzili doniesień o swoim ślubie. Młodej parze serdecznie gratulujemy! Zobacz także: Nie uwierzycie, co Maciej Zień zdradził na temat ślubu Anny Lewandowskiej i jej sukni! Marcin Bosak i Maria Dębska wzięli ślub. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w sobotę 15 sierpnia.