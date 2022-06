Lena Katina z t.A.T.u wzięła ślub z rosyjskim milionerem: "Wciąż nie mogę w to uwierzyć"

Ciężko uwierzyć, ale w 2022 roku minie 20 lat od premiery anglojęzycznej płyty t.A.T.u. Jak podały media, z tej okazji szykowane jest wielkie show. Popularni artyści mają zaśpiewać hity grupy. Na scenie mają też wystąpić razem wokalistki Julia i Lena! To świetna wiadomość dla fanów. Zespół t.A.T.u zdobył rozgłos i sławę na całym świecie. Rosyjski duet w skład którego wchodzą Lena Katina i Julia Wołkowa stworzył hity, które miliony fanów pamiętają i śpiewają do dziś. Choć zespół kilka lat temu ogłosił, że kończy karierę, wygląda na to, że znów możemy zobaczyć dziewczyny w akcji! Z wypowiedzi gwiazd na fanpage'u wynika, że pojawią się na scenie! Oficjalny tribute show odbędzie się wiosną 2022 roku. Napiszcie w komentarzach, jakich artystów, chcielibyście usłyszeć na scenie z nami - mówiła Lena Katina. Nie możemy się doczekać - dodała Julia. Wielka metamorfoza Julii Wołkowej z t.A.T.u Jedna z członkiń rosyjskiej grupy, Julia Wołkowa, bardzo się zmieniła! Kilka miesięcy temu ogłosiła, że chce wystartować w jesiennych wyborach do Dumy z ramienia partii Władimira Putina - Jedna Rosja. Jak napisała na Instagramie pod zdjęciem z komisji wyborcej „zrobiła już pierwszy krok”! Zobaczcie jak wygląda po 20 latach od premiery "Nas nie dogoniat"! View this post on Instagram Post udostępniony przez Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Zobacz także: Tak zmieniała się Agnieszka Chylińska! To największa metamorfoza w polskim show-biznesie! Jak...