Baron na koniec roku wstawił wymowny wpis. Fani: "Krótko jasno i na temat"
Aleksander Baron ma za sobą trudne rozstanie z Sandrą Kubicką. Para ma syna, Leona, z którym muzyk uwielbia spędzać każdą wolną chwilę. W najnowszym wpisie na Instagramie podsumował 2025 rok i podkreślił, na czym chce się skupić w Nowym Roku. Szczere słowa Barona mocno poruszają!
Aleksander Baron po raz kolejny rozstał się z Sandrą Kubicką, co wywołało niemałe poruszenie w mediach. Aktualnie stara się być jak najlepszym tatą dla swojego synka - Leona. Choć 2025 rok nie był dla niego najłatwiejszym czasem, przekonuje swoich fanów, że w Nowym Roku zamierza już tylko wzrastać. Muzyk opublikował zdjęcie z synkiem na rękach, a jego wpis nie pozostawia wątpliwości, że w jego życiu rozpoczyna się zupełnie nowy etap!
Aleksander Baron podsumował 2025 rok. Tak brzmi jego wpis
Aleksander Baron nie ukrywa swojej ojcowskiej miłości do swojego jedynego syna. Muzyk często pokazuje w mediach społecznościowych, jak wspólnie spędzają czas. Baron nie mógł zobaczyć się z synem w święta, jednak nadrabia zaległości w każdy wolny dzień.
Na opublikowanym zdjęciu trzyma syna w objęciach na tle świetlistych lampek. Wpis rozpoczyna poruszającymi słowami.
Cały swój świat mam w ramionach, w sercu spokój i szacunek a moja aura iluminuje💫
W dalszej części wpisu Baron w wymowny sposób pisze o nadchodzącym Nowym Roku. Otwarcie przyznaje, że jest gotowy na nowy rozdział w swoim życiu. Podkreśla, że czuje się uwolniony od wszystkiego, co nie było mu pisane. Przede wszystkim chce skupić się na samorozwoju i dalszym tworzeniu muzyki.
Jestem gotowy na nowe jak nigdy wcześnej. Koniec roku węża zamyka cykl i uwalnia ze wszystkiego co nie było mi pisane dając przestrzeń na rozwój duchowy, osobisty i zawodowy w nadchodzacym roku konia. Wracam do źródła swojego potencjału i zapowiadam wszem i wobec obdarowywać siebie i Was swoją muzyką. Oraz wzrastać, wzrastać i jeszcze raz wzrastać... 2026 I’m ready to rock! ❤️🔥
Internauci komentują. "Co ma odejść niech odchodzi"
Poruszający wpis Barona wywołał falę wspierających komentarzy internautów. Fani nie ukrywają radości z noworocznych postanowień muzyka, zwłaszcza z zapowiedzi nowych utworów.
Bardzo mądre słowa . Krótko jasno i na temat . Trzymam kciuki i czekam na wasza muzykę.
Co ma odejść niech odchodzi, co ma przyjść niech przychodzi ....Niech Ci się darzy Alek.
Chcemy jak najwięcej Twojej muzy.
Baron wziął rozwód z Sandrą Kubicką? Postawił sprawę jasno
W ostatnim czasie w mediach zrobiło się głośno na temat rzekomego rozwodu Barona z Sandrą Kubicką, który miał być ostatecznym zwieńczeniem ich rozstań. Baron opublikował nagranie w sprawie plotek o rozwodzie. Przekazał fanom, że nie podoba mu się fakt, że jego życie prywatne stało się tak medialne. Podkreślił, że jego relacje z Sandrą są jego osobistą sprawą i nic w tym temacie się nie zmieni.
Co do naszych prywatnych relacji z Sandrą - są one prywatne i takie pozostaną, także nie szukajcie tutaj sensacji
Dla Sandry i Barona najważniejsze jest to, aby ich dziecko było szczęśliwe i mogło spędzać czas zarówno z mamą, jak i z tatą. Para ceni sobie prywatność w tej kwestii i nie wypowiada się publicznie na temat swojego związku.
