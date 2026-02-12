Barbara Kurdej-Szatan, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, przyzwyczaiła swoich fanów do jasnych, blond włosów oraz promiennego uśmiechu. Od lat budowała swój medialny wizerunek właśnie na optymizmie, energii i jasnych włosach, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Wszystko zmieniło się, gdy na jej oficjalnym Instagramie pojawiły się najnowsze zdjęcia i nagrania.

Barbara Kurdej-Szatan pokazała się na Instagramie jako brunetka

Barbara Kurdej-Szatan pokazała się fanom w zupełnie nowej odsłonie - w ciemnych włosach sięgających za ramiona oraz z pocieniowaną grzywką. Ta spektakularna metamorfoza zaskoczyła zarówno internautów, jak i obserwatorów świata show-biznesu. Nowa stylizacja aktorki natychmiast stała się tematem numer jeden w sieci.

Fani reagują na odważną zmianę - komentarze pod postem aktorki na Instagramie

Pod postem Barbary Kurdej-Szatan na Instagramie natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia, ale jednocześnie nie szczędzili aktorce komplementów. Wśród licznych opinii pojawiały się głosy, że Barbara Kurdej-Szatan wygląda fenomenalnie w nowym kolorze włosów i w pocieniowanej grzywce.

Ładnemu w każdych włosach ładnie

Jejku, ale pięknie

Ładnie, ale na początku nie poznałam. Piękna kobieta zawsze jest piękna

Super w ciemnym. Sztos - zachwycają się internauci

Barbara Kurdej-Szatan w swoim poście nie zdradziła, czy zdecydowała się na perukę, czy też jest to prawdziwa metamorfoza na dłużej. Wiele wskazuje jednak na to, że to tylko chwilowa zmiana potrzebna do jakiegoś projektu, bo kilka godzin później aktorka zaprezentowała się na InstaStories w swojej dobrze znanej blond fryzurze.

A Wy co myślicie? Pasowałaby Barbarze Kurdej-Szatan taka fryzura na stałe?

