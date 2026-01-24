Aktorka Basia Kurdej-Szatan po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Tym razem nie chodzi jednak o nową rolę na deskach teatru czy przed kamerą. W opublikowanym nagraniu w mediach społecznościowych, obserwowanym przez ponad milion osób, ogłosiła, że zdecydowała się przyjąć nową życiową rolę.

Basia Kurdej-Szatan ogłasza nowy projekt i rozbudza emocje

W krótkim, ale pełnym emocji wideo, Kurdej-Szatan wyznała:

Moi drodzy, podjęłam decyzję i przyjęłam pewną propozycję. Przygotowuję się do nowej roli. Nie jest to rola na scenie, też nie przed kamerą, ale wiem, że ta rola wymaga ogromnej odwagi. Jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, natomiast jest to na pewno jedna z najważniejszych ról, jakie podjęłam w życiu. Wracam do Was wkrótce

Choć aktorka nie ujawniła konkretnych szczegółów dotyczących nowego projektu, jej słowa sugerują, że jest to coś wyjątkowego i bardzo osobistego. Wśród fanów natychmiast pojawiły się spekulacje. Niektórzy typują udział w nowym programie rozrywkowym. Jedno jest pewne – tajemniczość wyznania podsyciła zainteresowanie i wywołała falę emocji.

Po publikacji nagrania na Instagramie, profil Kurdej-Szatan zalała fala komentarzy. Wśród najczęściej pojawiających się wpisów można przeczytać: "Trzymam kciuki!", "Powodzenia, Pani Basiu!", "Wierzę, że dasz radę!", "Gratulacje!". Internauci nie mają wątpliwości, że nowy projekt aktorki będzie czymś wyjątkowym i że sprosta każdemu wyzwaniu.

Teatralne i życiowe plany aktorki na 2026 rok

Rok 2026 zapowiada się dla Basi Kurdej-Szatan niezwykle intensywnie. Już w lutym aktorka wystąpi w warszawskim Teatrze Roma w musicalu „Aniołki Mussoliniego”. To kolejne wyzwanie sceniczne w karierze artystki, która w ostatnim czasie często pojawia się na deskach teatrów muzycznych w Krakowie i Gdyni, prezentując nie tylko swój talent aktorski, ale i wokalny.

Poza tym ostatnio Basia Kurdej-Szatan poinformowała swoich fanów o zakupie domu w Hiszpanii. Aktorka planuje dzielić życie między Polską a Hiszpanią, co może również mieć wpływ na podejmowane przez nią decyzje zawodowe i osobiste. Zmiana stylu życia i otoczenia może być częścią szerszych planów życiowych artystki.

Nie wiadomo, czy nowa życiowa rola, o której wspomniała, ma związek z przeprowadzką, nowymi planami rodzinnymi czy może jeszcze innym, dotąd nieznanym przedsięwzięciem. Jednak jedno jest pewne – fani z niecierpliwością czekają na kolejne informacje.

