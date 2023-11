Reklama

Jest piękna, utalentowana i... bardzo kojarzy się z naszym krajem. Basia Kurdej-Szatan nie tylko gra bowiem w najpopularniejszych polskich serialach, z "M jak miłość" na czele, ale też prowadzi popularne show TVP "Kocham Cię Polsko"!

Jak gwiazda postrzega swój kraj? Mówi o tym bardzo otwarcie. Jak sama twierdzi, czuje się "całą sobą" Polką. I choć podoba jej się za granicą (ostatnio z okazji rocznicy ślubu mąż zabrał ją np. do Rzymu), u nas czuje się najlepiej. Nie jest jednak bezkrytyczna. Co jej się w nas podoba, a co nie? Zobaczcie, co Basia powiedziała reporterce Party.pl!

Zobacz też: Rafał Szatan oświadczył się Basi po 5 miesiącach! Dlaczego tak szybko?

Basia jest twarzą popularnego programu "Kocham Cię Polsko":

Basia Kurdej-Szatan z mężem Rafałem:

ONS

Mat. promocyjne

Reklama

Materiał powstał we współpracy z TVP