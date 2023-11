Reklama

Ostatnio życie Barbary Kurdej-Szatan nabrało wprost zawrotnego tempa. Jednego dnia aktorka jest na planie „W rytmie serca” w Kazimierzu, drugiego gra w „M jak miłość” pod Warszawą, a trzeciego tańczy i śpiewa w musicalu „Chicago” w Krakowie. A do tego jeszcze spektakle, nagrania do „The Voice of Poland”, eventy… Jak ona to wytrzymuje?

Baśka nie daje tego po sobie poznać, ale jest zmęczona. W zasadzie nie ma czasu na nic innego poza pracą. A Rafał też ma teraz gorący okres, bo występuje w „Twoja twarz brzmi znajomo”, mówi znajoma Szatanów.

Mąż gwiazdy doszedł do wniosku, że po intensywnych kilku miesiącach należy im się odpoczynek i… zrobił Barbarze niespodziankę.

Jedziemy do Rzymu! W listopadzie będziemy tam świętować naszą siódmą rocznicę ślubu – mówi „Fleszowi” Rafał Szatan.

Z kim? Sprawdź w nowym "Fleszu"!

Zobacz także: Rafał Szatan zdradza, jak wyglądały kulisy ciąży Basi Kurdej-Szatan na planie "X-Factora". Nie do wiary!

ONS

Reklama

Więcej w nowym "Fleszu"!