Pod koniec sierpnia Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan będą świętować siódmą rocznicę ślubu. Prawdopodobnie w tym dniu będą bawić się na weselu przyjaciółki. Para wzięła ślub cywilny w 2011, kiedy Basia była już w ciąży z ich córeczką Hanią. Rok później wzięli drugi - ślub kościelny. W wywiadzie dla magazynu „Flesz" aktorka zdradza, że poznali się z Rafałem na próbach do musicalu „Hair" i sprawy potoczyły się dość... szybko.

Od razu zwróciliśmy na siebie uwagę. Wciąż się w siebie wpatrywaliśmy, a gdy po próbie Rafał usiadł do pianina i zagrał zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie. Zagrał i zaśpiewał jakiś jazzowy kawałek, a ja kocham jazz - mówi we „Fleszu" Barbara Kurdej-Szatan.

Niestety po pierwszej próbie musieli się rozstać na trzy miesiące, bo aktorka ostatecznie nie zagrała w "Hair", ale wróciła na premierę, aby zobaczyć Rafała na scenie. Od tamtej chwili są nierozłączni.

Po pięciu miesiącach Rafał mi się oświadczył. Zawładnęło nami tak mocne uczucie, to były tak intensywne emocje, że szczerze mówiąc niewiele z tamtego okresu pamiętam. Niczego wtedy nie kontrolowałam. Wszystko działo się samo, szło, a właściwie biegło do przodu - wspomina we „Fleszu" Barbara Kurdej-Szatan.