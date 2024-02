W sieci pojawiły się doniesienia, że Kevin Mglej jest zazdrosny o Roksanę Węgiel do tego stopnia, że miał wpływ nawet na wybór tancerza dla niej w "Tańcu z Gwiazdami":

Jakby bał się, że trafi na zbyt przystojnego tancerza - informuje Super Express.

Zapytaliśmy Kevina Mgleja o zdanie w tej kwestii.

Kevin Mglej jest zazdrosny o Roksanę Węgiel? Komentuje doniesienia

Roksana Węgiel przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". Chociaż nadchodząca edycja pełna jest mocnych nazwisk, to właśnie na debiut najmłodszej uczestniczki widzowie czekają najbardziej. Teraz codzienność piosenkarki głównie kręci się wokół treningów tanecznych. Stęskniony Kevin Mglej odbiera Roksanę Węgiel z treningów do "Tańca z Gwiazdami", a w sieci pojawiło się już całkiem sporo ich wspólnych zdjęć. Zakochani spędzają razem nie tylko czas wolny ale również ten poświęcony pracy. Kevin Mglej towarzyszy narzeczonej podczas medialnych wyjść, a ostatnio coraz częściej pozują razem na ściance.

W sieci zaczęły pojawiać się doniesienia, że Kevin Mglej jest zazdrosny o ukochaną i chce mieć wpływ nawet na dobór tancerza w "Tańcu z Gwiazdami":

Chciał mieć wpływ na to, z kim zatańczy. Jakby bał się, że trafi na zbyt przystojnego tancerza - cytuje swoje źródło Super Express.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej

Narzeczony kontroluje Roksanę Węgiel? Zabrał głos

Kevin Mglej nie pozostał obojętny na medialne doniesienia na temat wpływu na Roksanę Węgiel i kontroli m. in. dotyczącej jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami":

Bezgranicznie ufam mojej partnerce a moje wpływy show-biznesowe są chyba przez niektórych przeceniane. - powiedział w rozmowie z Party.pl.

Odniósł się również do plotek na temat doboru partnera Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami":

Widziałem też, że niby nie chciałbym przystojnego partnera dla Roxie, cóż moim zdaniem jej partner jest bardzo przystojnym gościem.

Wiemy, z kim zatańczy Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami". Według naszych informacji ma być to Michał Kassin, tancerz z międzynarodową klasą taneczną "S". Podobnie jak Roksana Węgiel, on również będzie debiutował na najpopularniejszym parkiecie w Polsce.

