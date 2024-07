Autorzy wywiadu z Sarsą, który w ostatnich dniach stał się hitem Internetu, zmieścili specjalne oświadczenie. Na stronie portalu cgm.pl pojawił się felieton, w którym wyjaśniono, jak powstał materiał. Dziennikarze są oburzeni falą hejtu, która wylała się na Sarsę po publikacji wywiadu. Tekst bierze w obronę wokalistkę, która w czasie wywiadu, sprawiała wrażenie zdenerwowanej albo mocno rozkojarzonej. Artystce plątał się język i sprawiała wrażenie jakby nie potrafiła ona udzielić sensownej odpowiedzi na pytania.

Wpadka Sarsy natychmiast obiegła sieć i stała się hitem internetu. Sama piosenkarka skomentowała to z przymrużeniem oka, zdjęciem...

Na portalu cgm.pl pojawił się tekst, w którym wyjaśniono, że materiał został wyrwany z kontekstu. A feralny wywiad z Sarsą Markiewicz był nagrywany po kilku godzinach, spędzonych przez artystkę przed kamerą.

Sarsa spędziła u nas przed kamerą ze cztery godziny. Ostatnią rzeczą, którą realizowaliśmy był właśnie ten feralny materiał. Wiem, co to znaczy kilka godzin non stop przed kamerą i jakie to jest obciążenie. Wy też wiecie. Wyczerpanie, zwieszka, ściana. Wszystko - czytamy wpis Artura Rawicza.