Reklama

Wczorajszy wieczór został zdominowany przez informację z Kopenhagi za sprawą konkursu Eurowizji. Dla nas najważniejszy był występ Cleo z utworem "My Słowianie - We Are Slavic", ponieważ kolejny raz walczyliśmy o awans do głównego finału. Prognozy przed występem naszej reprezentacji były różne, chociaż z każdym dniem nasze szansę rosły za sprawą m.in. pięknych tancerek, które towarzyszyły wokalistce. Ostatecznie udało nam się awansować do sobotniego finału i już jutro powalczymy o główną nagrodę. Przypomnijmy: Polska w konkursie Eurowizji. Kto jeszcze?

Zanim jednak poznaliśmy wyniki głosowania widzów i jury, na scenie w ramach występu specjalnego pojawiła się reprezentantka... Australii. Jessica Mauboy wykonała utwór "Sea of Flags" w towarzystwie tancerzy w bardzo kusych strojach. Sama piosenka idealnie wpasowała się w klimat dzisiejszego konkursu.

Występ spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności. Wam też się podobał?

Zobacz także

Zobacz: Największa sensacja Eurowizji. Kobieta z brodą w finale

Reklama

Drugi półfinał Eurowizji: