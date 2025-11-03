1 listopada media obiegła wstrząsająca informacja o brutalnym ataku nożowników na pasażerów pociągu przejeżdżającego przez hrabstwo Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii. Do incydentu doszło niedaleko miejscowości Huntingdon. Według oficjalnych komunikatów, aż 11 osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Ich stan nie został bliżej określony. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie. Jak poinformował funkcjonariusz John Loveless, obecnie nic nie wskazuje na to, by był to atak terrorystyczny. Funkcjonariusze wciąż analizują wszystkie możliwe motywy i okoliczności tego szokującego zdarzenia. Głos zabrał monarcha Wielkiej Brytanii, Król Karol III.

Król Karol III o tragicznym ataku w Wielkiej Brytanii

Następnego dnia po ataku, 2 listopada, na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej na Instagramie pojawiło się oficjalne oświadczenie króla Karola III. Monarchia zablokowała możliwość komentowania posta, jednak jego treść wyraźnie oddawała emocje panujące na dworze królewskim.

Moja żona i ja byliśmy naprawdę przerażeni i zszokowani wiadomością o strasznym ataku nożowników, do którego doszło wczoraj wieczorem w pociągu w Cambridgeshire. Nasze najgłębsze współczucie i myśli kierujemy do wszystkich poszkodowanych i ich bliskich - napisał Karol III.

W dalszej części oświadczenia monarcha wyraził uznanie dla służb ratunkowych.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni służbom ratunkowym za ich reakcję na ten tragiczny incydent - dodał.

Brytyjska policja o motywach ataku w Huntingdon

W związku z brakiem jednoznacznych ustaleń co do motywów sprawców, śledczy apelują o ostrożność w wydawaniu wyroków. John Loveless, przedstawiciel lokalnej policji, zaznaczył, że organy ścigania wciąż zbierają dowody i zeznania świadków. Podkreślił również, że nic nie wskazuje na akt terrorystyczny, choć nie można wykluczyć innych motywacji. Służby nie podały jeszcze informacji o tożsamości sprawców ani o ich liczbie.

Nie byłoby właściwe spekulowanie na temat przyczyny - podkreślił Loveless, cytowany przez Reutersa.

Na miejsce zdarzenia błyskawicznie przybyły jednostki medyczne, straż pożarna oraz policja. Dzięki szybkiej interwencji udało się opanować sytuację i zapewnić rannym natychmiastową pomoc. Świadkowie relacjonowali chaos panujący w pociągu i panikę pasażerów. Szczegóły na temat dokładnego przebiegu ataku nie zostały jeszcze ujawnione, jednak władze zapewniły, że bezpieczeństwo publiczne pozostaje priorytetem.

Spekulacje wokół zdrowia króla Karola III po wydarzeniu

W tle wydarzeń z Huntingdon pojawiły się również nowe informacje dotyczące pogarszającego się zdrowia Karola III. Na początku 2024 roku ujawniono, że monarcha zmaga się z chorobą nowotworową. Choć Pałac Buckingham zapewniał, że jego stan zdrowia jest stabilny, ostatnie doniesienia mediów sugerują coś zupełnie innego. Podczas wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie król miał wyglądać na

"szczuplejszego i bledszego". Źródła cytowane przez mirror.co.uk podają, że "nie można już ukryć rzeczywistości". Znany komentator Rob Shuter w felietonie „The Royalist” przyznał, że stan Karola III "wyraźnie się pogorszył"

Sytuacja ta budzi niepokój poddanych i mediów, zwłaszcza w obliczu konieczności podejmowania decyzji w chwilach narodowego kryzysu, takich jak atak nożowników w pociągu.

