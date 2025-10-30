Książę William żąda: Andrzej ma opuścić Royal Lodge

Brytyjska rodzina królewska po raz kolejny znalazła się w centrum medialnego zamieszania. Tym razem to nie książę Harry, ale książę William stał się głównym bohaterem skandalu. Według informacji ujawnionych przez dziennikarkę Emily Maitlis, William postawił zdecydowane ultimatum swoim kuzynkom – Beatrycze i Eugenii – domagając się, by ich ojciec, książę Andrzej, opuścił Royal Lodge, czyli swoją dotychczasową rezydencję w Wielkiej Brytanii.

Konflikt zrodził się na tle dawnych skandali z udziałem księcia Andrzeja, który utrzymywał kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreym Epsteinem. W związku z tymi powiązaniami, książę Andrzej został zmuszony do rezygnacji z wszelkich królewskich tytułów i przywilejów. Dla Williama to jednak zbyt mało. Obecny następca tronu chce pełnego odcięcia się od skompromitowanego członka rodziny.

Książę William miał postawić ultimatum kuzynkom

Z informacji podanych przez Emily Maitlis wynika, że książę William wprost zażądał od swoich kuzynek: „musicie nakłonić ojca do wyprowadzki z Royal Lodge”. W przeciwnym razie, ich tytuły książęce mogą zostać cofnięte.

Takie stanowisko miało na celu wywarcie presji na córki księcia Andrzeja – Beatrycze i Eugenię – by same zmusiły ojca do opuszczenia rezydencji, którą zajmuje od lat. To drastyczny krok, który może doprowadzić do trwałego rozłamu w rodzinie Windsorów.

Miał powiedzieć: „musicie nakłonić ojca do wyprowadzki z Royal Lodge”. W tej chwili posiadają tytuł księżniczek, ale zasugerował, że to się może zmienić. Taki krok miał na celu wywarcie na nie presji. zdradziła Emily Maitlis w podcaście „The News Agents”

Książę Andrzej i jego była żona mają zamieszkać osobno

Według źródeł, po blisko 30 latach od rozwodu książę Andrzej i jego była żona Sarah Ferguson planują zamieszkać osobno. Para, która nadal dzieliła Royal Lodge, teraz zażądała dwóch osobnych posiadłości w Windsorze.

Książę Andrzej miał wyrazić zainteresowanie Frogmore Cottage – dawną rezydencją księcia Harry'ego i Meghan Markle. Sarah Ferguson z kolei chciałaby przenieść się do Cottage Adelaide. Posiadłość ta obecnie zamieszkana jest przez Williama i Kate, jednak planują ją opuścić do końca roku.

Król Karol III pod presją opinii publicznej

Król Karol III, starszy brat księcia Andrzeja, również mierzy się z falą krytyki. Podczas swojej wizyty w katedrze w Lichfield w Staffordshire monarcha został publicznie zaatakowany i zapytany o jego wiedzę na temat relacji Andrzeja z Epsteinem. Pojawiły się oskarżenia o tuszowanie win brata.

Choć Karol dotąd wykazywał pobłażliwość wobec Andrzeja, jego syn William wykazuje znacznie więcej determinacji i radykalizmu. To on jest przyszłym królem i już teraz pokazuje, że nie będzie tolerował żadnych skandali w rodzinie królewskiej.

Zobacz także: Siostra księżnej Diany w szpitalu! Lady Sarah McCorquodale miała wypadek