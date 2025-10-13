Pojawienie się króla Karola III i księcia Williama w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie przyciągnęło uwagę mediów. Jak podaje „The Mirror”, wspólne wyjścia monarchy i następcy tronu należą do rzadkości, lecz tym razem ojciec i syn połączyli siły, by udzielić poparcia dla nadchodzącego szczytu klimatycznego COP30.

Jednak zamiast o klimacie, media szybko zaczęły mówić o kondycji zdrowotnej króla. Zdjęcia wykonane podczas wydarzenia pokazują monarchę w wyraźnie pogorszonym stanie. Według relacji „The Mirror”, Karol III wyglądał na „szczuplejszego i bledszego”, a jego garnitur „dosłownie wisiał na nim”. Komentarze dworskich informatorów dla Radar Online sugerują, że „wyglądał jak człowiek, który toczy swoją ostatnią walkę”.

Przeciek z Pałacu Buckingham: „Monarcha u schyłku życia”

Obawy nie są bezpodstawne. Jak przypomina „The Mirror”, diagnoza ujawniona na początku 2024 roku znacząco ograniczyła publiczne wystąpienia króla Karola III. Przez trzy miesiące monarcha ograniczał się do prywatnych obowiązków państwowych. Chociaż w kwietniu 2024 r. powrócił do szerszej aktywności, już wtedy źródła pałacowe zapowiadały, że leczenie potrwa co najmniej do końca roku.

Mimo że Pałac Buckingham zapewnia, że król „czuje się dobrze” i „kontynuuje lekkie obowiązki”, wewnętrzne komentarze ujawniają inną perspektywę.

Nie można już ukryć rzeczywistości. Nie da się poprawić Photoshopem słabości przyznało jedno z pałacowych źródeł „The Mirror”.

To, co widzimy, to według tego samego źródła „rzeczywistość stojąca za koroną – monarcha u schyłku życia”.

Król Karol III coraz częściej zrzeka się obowiązków

W miarę pogarszającego się stanu zdrowia króla Karola III, książę William coraz częściej przejmuje reprezentacyjne obowiązki monarchy. Jak informuje serwis Page Six, William uczestniczył m.in. w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie, gdzie reprezentował brytyjską monarchię.

Znany komentator Rob Shuter w felietonie „The Royalist” przyznał, że stan Karola III „wyraźnie się pogorszył”, a „garnitur na nim zwisa”. Oficjalnie jego nieobecność na COP30 w Brazylii tłumaczono napiętym harmonogramem, jednak – jak zaznacza Shuter – „choroba zbiera większe żniwo, niż Pałac Buckingham przyznaje”.

Książę William ma przygotowywać się do objęcia tronu

Z informacji przekazanych przez serwis Naughty But Nice wynika, że William jest „po cichu przygotowywany do szybkiego wejścia w nową rolę”. W kwietniu 2025 r. Hugo Vickers, ekspert ds. brytyjskiej rodziny królewskiej, w rozmowie z Page Six podkreślił, że książę „jest przygotowany najlepiej, jak można być w tej sytuacji”.

Vickers przypomniał, że William poprowadził brytyjską delegację podczas ponownego otwarcia katedry Notre Dame oraz dołączył do Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie. To, zdaniem eksperta, wyraźny sygnał, że „książę stoi u progu nowej ery brytyjskiej monarchii”.

Choć oficjalnie Karol III nadal pełni królewskie obowiązki, realna sytuacja wygląda inaczej. Coraz częstsze pojawienia się Williama w roli reprezentanta monarchii i komentarze z Pałacu Buckingham wskazują, że zmiana na tronie może nastąpić szybciej, niż zakładano.

Jak podkreślił Rob Shuter, „książę William stoi u progu nowej ery brytyjskiej monarchii – ery młodszego pokolenia, gotowego do przejęcia sterów w czasach niepewności”. Zdjęcia króla Karola III z Londynu ujawniają więcej, niż Pałac chciałby przyznać.

Warto dodać, że niedawno książę Harry zabrał głos w sprawie zdrowia Karola III. Nagłe i niespodziewane spotkanie króla Wielkiej Brytanii z synem wywołało mnóstwo spekulacji w mediach. Niektórzy dziennikarze sugerowali, że to niekoniecznie oznaka poprawiających się stosunków między nimi. Być może chodziło o pojednanie w obliczu nieuchronnego.

