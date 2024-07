Asia Ash od jakiegoś czasu próbuje swoich sił na rynku muzycznym. Wokalistka ma już na swoim koncie kilka sukcesów, m.in. nagrodę Eska Music Awards za najlepiej zapowiadający się debiut. Kilka dni w temu w sieci pojawił się nowy teledysk gwiazdy do piosenki "Hello Hello". Singiel powstał we współpracy z producentem Mafia Mikem. Nagranie jakiś czas temu zostało również wykorzystane w reklamie mebli Black Red White.

