Ostatnio o Idze Lis, córce Tomasza Lisa i Kingi Rusin, mówi się głównie za sprawą jej związku. 19-latka od ponad roku spotyka się z jednym z popularniejszych raperów w Polsce - Filipem Szcześniakiem, czyli Taco Hemingwayem. Para rzadko mówi o swoim uczuciu, w sieci ciężko o ich wspólne zdjęcia. Gwiazdy skupiają się za to na swojej pracy, z której chcą być znani i za nią chwaleni. Co ciekawe, córka dziennikarzy już zaczęła pracować na swoje nazwisko! Iga poszła w ślady rodziców i jej artykuły można przeczytać w zagranicznej prasie! O czym pisze Iga Lis? Przeczytajcie!

Iga Lis została dziennikarką! Zagraniczny sukces córki Rusin i Lisa

Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa w ubiegłym roku przeprowadziła się do Londynu. Tam podjęła studia na prywatnej uczelni London School of Economics and Political Science. Kierunek? Stosunki międzynarodowe i historia. Według plotek, roczne czesne za prestiżową uczelnię kosztuje rodziców 45 tys. złotych! To nie jest jednak problem dla dziennikarzy, którzy już wcześniej posłali swoją starszą córkę, Polę, na studia do USA!

Iga, tak jak sławni rodzice, marzy o karierze dziennikarki. Do tej pory nastolatka opublikowała dwa artykuły na polskiej stronie internetowej magazynu "Vogue". 19-latka poleciła najlepsze miejsca w Londynie oraz 10 najpiękniejszych hoteli butikowych w Europie.

Czy Lis skupia się tylko na tematyce lifestyle? Nie! Nastolatka interesuje się polityką i właśnie jej anglojęzyczny artykuł dotyczący Brexitu ukazał się na zagranicznym portalu "Politico"!

Iga, gratulacje za artykuł na Politico, mądra dziewczyna! ???? Gratulacje, ten artykuł jest naprawdę świetny, myślę że za kilka lat zajdziesz bardzo daleko.. ???????? Twòj artykuł jest rewelacyjny . Gratulacje ???????? - zasypiali ciepłym słowem fani Igę na Instagramie.

Myślcie, że ukończeniu studiów Iga wróci do Polski i zacznie pracować w telewizji, jak jej rodzice?

Iga Lis spotyka się z Taco! Raper na pewno jest dumny z osiągnięć swojej dziewczyny!

Czy nastolatka zrobi karierę w dziennikarstwie?

