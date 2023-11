1 z 3

Zdaniem fanów brytyjskiej rodziny królewskiej Archie ma zeza! Chłopiec nie patrzy prosto w punkt, jedno z oczek "ucieka mu". Według internautów Meghan i Harry powinni jak najszybciej zainwestować w okulary korekcyjne. Pomóc może też zakrycie zdrowego oka opaską tak by drugie zaczęło intensywnej pracować.

Czy Archiego Harrisona czeka w przyszłości operacja? Tego nie wiadomo, jednak Meghan i Harry koniecznie powinni iść z synem do okulisty. Kąśliwi internauci napisali w sieci, że to właśnie przez problemy ze wzorkiem Meghan i Harry nie chcą pokazywać dziecka światu. Czy to prawda?

