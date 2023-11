Meghan Markle i książę Harry od blisko pięciu miesięcy spełniają się w roli rodziców. W maju księżna Sussex urodziła chłopca, który otrzymał imiona Archie Harrison i w przeciwieństwie do swojego ciotecznego rodzeństwa nie ma tytułu szlacheckiego. Syn księżnej Diany i jego ukochana wychowując dziecko łamią sporo królewskich zasad, w tym m.in. unikają pokazywania synka! Ale jak informuje zagraniczna prasa z malutkim Archim wszystko w porządku. Kilka słów o synu zdradził sam książę Harry.

Harry czule o Archim Harrisonie

Kilka tygodni temu książę Harry i Meghan Markle w końcu znaleźli idealną pomoc do opieki nad dzieckiem. Jak informował "The Sun" opiekunka miała "spać z nieba" i podobno od razu znalazła świetny kontakt z Archim. Co ciekawe, kobieta nie zamieszkała z królewską rodziną a do nowej pracy dojeżdża samochodem! Takie rozwiązanie pasuje wszystkim. W rodzinie w końcu zapanował spokój.

Jednak informacje o malutkim Archim nie docierają do mediów często. Meghan i Harry unikają pokazywania dziecka światu. Wychodzą z założenia, że chłopiec nigdy nie zasiądzie na królewskim tronie, więc nie ma takiej potrzeby.

Brak informacji o Archim martwi nawet i najmłodszych fanów rodziny królewskiej. Ale całe szczęście, to nie jest tak, że książęca para przestała rozmawiać o dziecku. Podczas ostatniej wizyty księcia w Lealands High School w Luton jeden z uczniów szkoły zapytał, co słychać u Archiego? Książę ze spokojem odpowiedział:

Jest naprawdę dobrze. Tak szybko rośnie – odparł Harry.

Już za chwilę Meghan i Harry mają wyruszyć w podróż do Afryki. Jak informowały zagraniczne media Archie Harrison na inny kontynent uda się z nimi! My już nie możemy doczekać się nowych fotografii dziecka. A Wy?

Meghan przyłapana z Archim

Para unika pokazywania chłopca

