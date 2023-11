Synek księżnej Meghan i księcia Harry'ego ma już 5,5 miesiąca! Archie Harrison rośnie jak na drożdżach, choć rodzice rzadko pokazują zdjęcia chłopca w sieci. Ostatnio zrobili jednak wyjątek i zabrali dziecko w służbową podróż do Afryki. Zdjęcia Archiego obiegły cały świat. Szybko okazało się, że chłopiec jest bardzo podobny do swojego ojca! Ostatnio syn księżnej Diany zdradził "tajemnicę" dotyczącą niemowlęcia. Czy Meghan się to spodoba? Zobaczcie, co powiedział!

Reklama

Jakie włosy ma Archie?

Meghan Markle i książę Harry łamią bardzo dużo zasad przy wychowaniu swojego synka. Najpierw nie pokazali dziecka zaraz po narodzinach, a później zdecydowali o braku królewskiego tytułu dla niego. Podobno Meghan pragnie także, aby chłopiec w przyszłości był weganinem! Pomysł nie podoba się królowej, jednak księżna kilkukrotnie pokazała już, ża zasady jej nie dotyczą.

Meghan lubi mieć wszystko pod kontrolą, więc najnowsze słowa Harry'ego z pewnością nie spodobają się jej. Książę zdradził jeden ważny szczegół dotyczący dziecka. Okazuje się, że Archie bardzo mocno przypomina swojego tatę!

- W zeszłym roku, kiedy uczestniczyliśmy z żoną w wydarzeniu, wiedzieliśmy, że spodziewamy się pierwszego dziecka. Pamiętam, jak ściskałem dłoń Meghan tak mocno podczas rozdania nagród. Oboje chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić i pomóc naszemu dziecku – powiedział Harry podczas imprezy WellChild Awards.

Zobacz także: Książę Harry i Meghan Markle przeprowadzą się do Kanady?! Mają dość rodziny królewskiej?

Później dodał, że wraz z Meghan nie mogą doczekać się, aż zobaczą dziecka włosy. Podobno Archie ma rudy kolor a widać to już po brwiach.

Już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy Archiego z rudą czuprynką! - powiedział Harry.

Zobaczcie ostatnie zdjęcia Archiego. Kilka włosków już jest, jednak wciąż nie są rude. Myślicie, że przy kolejnym wyjściu już będą? My nie możemy się doczekać. :)

Archie z rodzicami w Afryce.

East News

Dziecko odziedziczyło rudy kolor włosów po ojcu.

East News