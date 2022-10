Zmęczona Anna Lewandowska w klasie ekonomicznej. " To nietypowe, przyznasz"

Choć to Robert Lewandowski był jednym z bohaterów wieczoru na wielkiej gali w najwyższym budynku świata Burj Khalifa w Dubaju, to jego żona chyba najmocniej błyszczała na ściance. Ubrana w długą, lekko przezroczystą suknię skradła show piłkarzom. Zobaczcie, jak się prezentowała. Zobacz także: Piękny dom pełen rodziny! Ania i Robert Lewandowscy pokazali zdjęcia z Wigilii Robert Lewandowski odbiera nagrody na gali Globe Soccer Awards Robert Lewandowski ma za sobą kolejny wspaniały rok. Pobicie rekordu niemieckiej ligi w liczbie goli w sezonie, napastnik roku na gali Złotej Piłki, a teraz to. Podczas gali w Dubaju odebrał właśnie dwie nagrody - za bramkę sezonu (Nagroda Maradony) oraz prestiżową Nagrodę Kibiców. Choć nie został Piłkarzem Roku (ten tytuł trafił do Kyliana Mbappe) warto pamiętać, że ten tytuł Robert zgarnął na gali rok temu. Jeśli zastanawialiście się ostatnio dokąd Robert zabrał prywatnym samolotem swoją rodzinę i przyjaciół, to właśnie na Galę! Liczna delegacja towarzyszyła mu w tym ważnym dniu w Dubaju. Oczywiście nie mogło zabraknąć siostry Mileny i żony Ani. Z Anią nasz "Lewy" wystąpił na ściance w Burj Khalifa. I trzeba przyznać, że zrobiła duże wrażenie na fotoreporterach. Ale nie ma się co dziwić, Ania kolejny raz pokazała, że wie jak skupić na sobie oczy fanów i obiektywy aparatów. Zobacz także: Ania i Robert Lewandowscy nigdy wcześniej nie mówili tego o sobie publicznie! Ania Lewandowska postawiła na kolor liliowo-różowy. I był to świetny wybór. W długiej, delikatnej, lekko transparentnej sukni wyglądała świetnie.