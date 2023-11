2 z 4

Anna Wendzikowska pod koniec października 2018 roku po raz drugi została mamą. Dziennikarka przywitała na świecie Antoninę. Jest to owoc jej związku z Janem Bazylem. Niestety, kilka tygodni po narodzinach dziewczynki mężczyzna odszedł od celebrytki. Teraz Anna Wendzikowska sama musi zajmować się córeczkami. Nie jest to łatwe, ponieważ dziennikarka niemal od razu wróciła do pracy po porodzie.

Ostatnio Anna Wendzikowska po raz kolejny została zaatakowana na Instagramie. Pod jednym ze zdjęć, które opublikowała, rozgorzała dyskusja. Nie wszystkim spodobało się bowiem, że Tosia jest noszona w nosidełku.

- Robisz krzywdę dziecku - Dopóki samodzielnie nie siedzi, zaleca się chustę. Także bardzo mocno się dziwię, że Pani Ania nosi takie maleństwo w nosidle - Nosidło jest dla dzieci, które już same siedzą... Dla takiej kruszyny tylko chusta, jeśli chcesz mieć handsfree... - atakowali dziennikarkę internauci.

Nie zabrakło także głosów osób, które stanęły w obronie Anny Wendzikowskiej.

- Ja nosiłam odkąd główkę zaczęło trzymać. I dziecko ma już ponad rok, ma się dobrze, jest zdrowe???? - Chusta czy nosidło? Myślę, że gdyby takie nosidło wyrządzało krzywdę dzieciom, to firma zaprzestałaby ich produkcji. Więc to zapewne doskonały wybór sposobu noszenia maleństwa - Są nosidła przystosowane specjalnie dla noworodków (mają odpowiednia wkładkę) wszystko zależy od modelu - broniły wyboru Anny Wendzikowskiej jej fanki.

