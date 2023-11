1 z 5

Ania Wendzikowska pod koniec października po raz drugi została mamą. Dziennikarka Dzień Dobry TVN przywitała na świecie drugą córkę. Malutka otrzymała na imię Antosia. Od swojej siostry Kornelki młodsza jest o trzy latka. I gdy wydawać by się mogło, że Ania przez długie miesiące będzie teraz rozkoszować się macierzyństwem, to 37-latka podjęła dość odważną decyzję. Jaką? Ania zaledwie po 6 dniach od porodu wróciła do pracy. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki...

I choć od tamtego incydentu minęło kilka tygodni, to internauci znów wytknęli Ani kilka błędów. Tym razem skupili się na sposobie trzymania Tosi. Dziennikarka w jednym ręku miała telefon, a w drugim dziecko. Czy powinna tak trzymać Antosię?

