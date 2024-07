Anna Wendzikowska opowiedziała nam o tym, jak jej córką zachwycają się... dosłownie wszyscy! Mała Kornelia robi furorę na wszelkich spotkaniach. Jest bardzo towarzyska, uśmiechnięta i prawie w ogóle nie płacze. Jak więc dziennikarka TVN znosi rozstania z nią, kiedy jedzie za granicę do pracy? Okazuje się, że Ania Wendzikowska zabiera ją prawie zawsze:

Moi znajomi ją uwielbiają, bo ona jest bardzo sympatyczna i pogodna, lubi ludzi, jak widzi kogoś nowego, to mówi cześć i puszcza buziaczki wszystkim. To jest dziecko, która raczej nie płacze, zawsze reaguje sympatycznie. Ja się bardzo cieszę, że mogę ją zabrać ze sobą, ale jednak praca to jest praca, nie w każdy element potrafię ją włączyć - mówi nam gwiazda.