Jak Anna Wendzikowska w "Dzień Dobry TVN" skomentowała plotki o rozstaniu z ojcem swojej drugiej córeczki, Antosi?

To tak jest, że nie można sobie wyrabiać wiedzy o świecie i o tym co się dzieje na świecie z portali plotkarskich. Ja nawet nie wiedziałam jak to komentować i nie wiem jak to komentować, bo to wszystko co się pojawiło w mediach to jest tak piramidalna bzdura, że nawet nie wiem od czego zacząć komentować czy odkręcać. Czasem ta medialna rzeczywistość nie ma nic wspólnego z prawdą - powiedziała gwiazda.