Anna Przybylska to jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych polskich gwiazd. Na swoim koncie ma znakomite role w słynnych polskich produkcjach filmowych i w najlepszych serialach. Ale to nie kariera jest dla niej najważniejsza, tylko rodzina. Od kilku lat jest żoną znanego sportowca Jarosława Bieniuka i szczęśliwą mamą trojga dzieci.

Piękno wewnętrzne i zewnętrzne aktorki doceniła kilka lat temu marka Astor, która zaprosiła polską aktorkę, do tego by była ona twarzą i ambasadorką produktów firmy. Co ciekawe, Anna Przybylska to pierwsza polska gwiazda, która została też międzynarodową twarzą Astor!

Kolejne sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy, ugruntowały jej pozycję jednej z najsłynniejszych polskich aktorek. Nic więc dziwnego, że Anna Przybylska doczekała się w końcu swojej własnej gwiazdy w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Wczoraj aktorka zostawiła tam odcisk swojej ręki. Wydarzeniu towarzyszył tłum fotoreporterów i fanów.