Anna Popek wychowuje dwie córki: Małgosię i Oliwię. Kilka miesięcy temu wszystkie trzy wspólnie urządzały nowe mieszkanie kupione przez prezenterkę, więc tym bardziej niespodziewana wydaje się decyzja starszej córki Oliwki, by opuścić domowe gniazdko. W rozmowie z Party.pl Anna Popek zdradziła jakie były powody tej wyprowadzki:

Moja starsza córka postanowiła opuścić dom na jakiś czas i wyjechała do Hiszpanii - trochę uczyć się języka, trochę popracować, trochę zarobić, bo zamierza rozpocząć studia od września (...) Jak odprowadzałam ją na lotnisko, to po prostu się popłakałam i pomyślałam sobie: "Boże jak to teraz będzie smutno". To jest chyba gorsze niż rozstanie z facetem!