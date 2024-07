Anna Popek tuż przed świętami wprowadziła się do swojego nowego mieszkania. Bardzo poważnie podeszła do kwestii jego wystroju i do pomocy zatrudniła architektę wnętrz Magdę Ostrowską-Miśkiewicz. Prezenterka przyznaje jednak, że ostatnie zdanie zawsze należy do jej najmłodszej córki Małgosi. W rozmowie z Party.pl Anna Popek zdradziła, na jakim etapie jest dzisiaj remont:

Wyobrażam sobie, że to będzie bardzo romantycznie spać na materacu i wyciągać ubrania z worków, więc przewiduję taki etap, że na pewno trzeba będzie czekać na szafy czy na meble, a w tym czasie już będziemy mieszkać w tym mieszkaniu. I bardzo mi sie to podoba - to takie trochę studenckie!

