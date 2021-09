Anna Mucha zszokowana ceną za taksówkę! "To jest prawie dwa razy drożej niż bilet lotniczy"

Lara Gessler skomentowała zamieszanie wokół ceny faworków w cukierni, którą prowadzi razem ze swoją mamą, Magdą Gessler. Jak odpowiedziała na wypowiedź blogerki Anny Skury, która po wizycie w cukierni napisała na Instagramie, że przeżyła szok kiedy okazało się, że za opakowanie faworków musiała zapłacić 60 złotych? Zaledwie kilka dni temu była uczestniczka programu "Agent-Gwiazdy" opublikowała w sieci relację podczas której przyznała, że nie spodziewała się tak wysokiej ceny za słodkie ciastka w lokalu prowadzonym przez Magdę i Larę Gessler. Przeżyłam zawał dopiero, jak zobaczyłam na rachunku, że takie pudełko faworków kosztuje 60 złotych. (...) To jest jakaś masakra, więc od razu zadzwoniłam do mojej mamy, żeby mi upiekła- relacjonowała Anna Skura. Teraz Lara Gessler skomentowała cenę faworków! Córka Magdy Gessler ma dla Anny Skury pewną radę... Lara Gessler broni ceny faworków Lara Gessler w rozmowie z reporterem portalu plejada.pl po raz pierwszy odniosła się do zarzutów Anny Skury, która wytknęła zbyt wysoką cenę faworków w cukierni "Słodki-Słony". Jak komentuje cenę ciastek w modnej warszawskiej cukierni? Ja naprawdę uważam, że nikt nikogo nie zmusza. Pracochłonną robotą jest robienie faworków. Jeżeli ktoś chce, my nie jesteśmy zachłanni na przepisy, wszystko jest, wszystko dajemy możecie robić sami. A jak Wam się nie chce, to my chętnie zrobimy to bardzo dobrze za was. No i stąd jest cena... i z tego jakie są czynsze na Mokotowskiej- skomentowała Lara Gessler. Myślicie, że komentarz Lary Gessler zakończy dyskusję dotyczącą ceny faworków w cukierni Magdy Gessler? Zobacz także: "Lara to żyletka, a Tadeusz...". Takich rzeczy o swoich dzieciach...