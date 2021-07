Właścicielka skrytykowanego przez Annę Muchę lokalu mocno odpowiada! "Wrzuciła klasyczny hejterski materiał"

Anna Mucha i jej partner Jakub Wons, postanowili spędzić chwile sam na sam. Najpierw gwiazda zabrała ukochanego do Bristolu, gdzie została zaproszona przez jedną z popularnych, dziecięcych marek, a następnie zakochani postanowili wybrać się na kolację. Jak się okazuje, elegancja restauracja i prestiżowe dania nie zaspokoiły gwiazdorskich kubków smakowych. Anna Mucha wyszła z warszawskiego lokalu oburzona i natychmiast nagrała relacje dla swoich obserwatorów. "Ja to mówię nie dlatego, żeby opowiadać, że mnie się w du*ie poprzewracało" - podkreślała aktorka. Gwiazda postanowiła ostrzec swoich fanów, tuż po tym, jak na obiad składający się z ryb i owoców morza wydała... 700 złotych! Jak widać, nie wszystko złoto, co się świeci... Zobacz także: Wściekła Anna Mucha grzmi na Instagramie: "Nie życzę sobie wmawiania mi ciąży" Anna Mucha wydała 700 zł na obiad i jej nie smakował! Teraz grzmi na Instagramie Słynna aktorka i jej partner nie szczędzą sobie romantycznych chwil. Para jakiś czas temu została przyłapana przez paparazzich podczas okazywania sobie czułości , a teraz Anna Mucha i Jakub Wons postanowili wybrać się do warszawskiej restauracji, by zaserwować sobie niezwykłe doznania kulinarne. Niestety, ich oczekiwania zderzyły się ze smutną rzeczywistością. Na talerzach aktorskiej pary wylądowały między innymi ostrygi, przegrzebki, czy okoń morski, a rachunek jaki musieli zapłacić opiewał aż na 700 złotych! Najgorsze jednak było to, że Anna Mucha i Jakub Wons opuścili restaurację ze sporym grymasem na twarzy, a aktorka nie kryła swojego oburzenia. Wszystko przez to, że w ich ocenie jedzenie było niesmaczne, a jak wiemy, nic nie potrafi zdenerwować tak, jak danie, które zamiast rozpieszczać nasze kubki smakowe powoduje, że wolelibyśmy ich nie mieć... Poszliśmy na...