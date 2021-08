Od kiedy Anna Mucha urodziła swoją córeczkę Stefanię, media wciąż zastanawiają się kiedy świeżo upieczona mama wróci do pracy. Wydaje się jednak, że aktorce wcale się do tego nie śpieszy. Aktorka chciałaby spędzać jak najwięcej czasu ze swoją pociecha, dlatego ewentualny powrót szykuje dopiero na jesień. Okazuje się jednak, że Mucha będzie miała szanse występować na deskach teatru. Według informacji magazynu "Flesz" Anna Mucha dostała propozycję grania w komedii w warszawskim Teatrze Kwadrat. - Na razie czytam scenariusz i jest to dowcipna rola komediowa - zdradziła w rozmowie z magazynem Anna Mucha. Znajomi przyznają, że dla aktorki to idealna propozycja. " Anka od lat marzyła, żeby wrócić do teatru " - zdradza informator "Flesza". Fani talentu Muchy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Premiera sztuki z gwiazdą odbędzie się jesienią. Więcej o tym co słychać u Anny Muchy w najnowszym numerze magazynu "Flesz". Już w kioskach! kb