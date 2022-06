Miesiąc temu Barbara Kurdej-Szatan po raz drugi została mamą. Synek szybko podbił serca całej rodziny, ale też wywrócił jej życie do góry nogami. Dziecko to jednak nie koniec zmian w życiu aktorki. Za kilka miesięcy Szatanowie przeprowadzą się do nowego apartamentu w Warszawie. O tym, jak chce je urządzić 8-letnia córka aktorki, Hania, jaki jest Henio i jaką niespodziankę zrobili Barbarze Anna Mucha z Jakubem Wonsem – to gwiazda zdradziła w pierwszym po porodzie wywiadzie z „Party”. Basia nie ukrywa, że narodziny synka Henia były wielką zmianą w ich życiu, mimo że to drugie dziecko pary. Niemowlak od razu podbił serca domowników, a najbardziej starszej siostry Hani. Gwiazda mówi, że Henio jest przecudny i prześmieszny. Niestety, ostatnio Szatanowie mają kłopot, bo... maluch nie daje im spać! Przez pierwsze dwa tygodnie po narodzinach był prawdziwym aniołem. Teraz zmaga się z kolkami, które i jemu, i nam dają się we znaki. Całe szczęście mam wolne, więc bez reszty mogę się poświęcić małemu i bez obawy, że rano muszę wstać do pracy - mówi "Party" Kurdej-Szatan. Narodziny Henia postawiły życie całej rodziny Szatanów do góry nogami. Basia i jej mąż Rafał Szatan równo podzielili się obowiązkami, dzięki czemu łatwiej im zorganizować każdy dzień. Kto się czym zajmuje? Ja głównie zajmuję się Heniem, a Rafał odwozi Hanię rano do szkoły, potem na zajęcia popołudniowe. Jest dla mnie wielkim oparciem. Gdy w nocy Heniowi dokuczają kolki, na przemian z Rafałem kołyszemy go na rękach. Kiedy byłam na planie zdjęciowym, Rafał przyjeżdżał do mnie z małym na karmienie. To Rafał też załatwia wszystkie sprawy związane z remontem – mówi aktorka. Jak wyglądał poród Barbary Kurdej-Szatan? Gwiazda przyznaje,...