Anna Mucha szczerze o Basi Kurdej-Szatan. Jej córka była przerażona! O co chodzi? 

Ten rok będzie należał do niej, a 2022 Anna Mucha zaczęła z przytupem – od roli temperamentnej inspektor Bożeny w kontynuacji kultowej komedii „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4”. Już w lutym zobaczymy ją w pełnym erotycznych scen filmie Patryka Vegi „Miłość, seks & pandemia”. Ale to nie koniec, bo u Muchy szykują się też duże zmiany w życiu prywatnym. W wywiadzie dla "Party" aktorka przyznała, że wspólnie z partnerem Jakubem Wonsem szukają mieszkania w... Paryżu! Opowiedziała też o swojej roli w 4. części "Kogla-mogla" i wieloletniej przyjaźni z Barbarą Kurdej-Szatan. Po feralnym wpisie Basi, dotyczącym zachowania straży granicznej, Mucha stanęła za przyjaciółką murem, ryzykując utratę pracy w serialu "M jak miłość"? Dlaczego nie bała się o dalszą karierę w TVP?

Jak aktorka wspomina współpracę na planie z partnerem Julii Wieniawy?

Uwielbiam Nikodema, serio! Jest przede wszystkim czarującym, młodym mężczyzną, a do tego bardzo pracowitym. Wie, czego chce, i walczy o swoje. No i ciało też ma niczego sobie... – śmieje się Mucha.

Kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, siedziałam w restauracji z córką. Nakreśliłam jej całą sprawę i kontekst. Moja córka, po chwili namysłu, z przerażeniem krzyknęła: „Mamo, przecież i ciebie zaraz wywalą! O Boże, po co musiałaś to skomentować. Ale... przecież nie mogłaś postąpić inaczej, bo to jest ciocia Basia!”, opowiada Mucha.