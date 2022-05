Anna Mucha i Jakub Wons całują się w restauracji. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Anna Mucha i Jakub Wons w towarzystwie znajomych wybrali się do jednej z warszawskich restauracji. Humor nie opuszczał gwiazdy "M jak miłość"- widać, że świetnie się bawiła u boku swojego partnera. Miłość w związku aktorki kwitnie! Spójrzcie na najnowsze zdjęcia Anny Muchy i Jakuba Wonsa. Zakochani nie szczędzili sobie czułych gestów! Anna Mucha i Jakub Wons w restauracji Zaledwie kilka tygodni temu paparazzi "przyłapali" Annę Muchę na romantycznej randce z Jakubem Wonsem. Okazało się wówczas, że gwiazda "M jak miłość" i syn Grzegorza Wonsa są parą od blisko roku! Anna Mucha przez wiele miesięcy skutecznie ukrywała swój nowy związek, jednak zdjęcia na których Jakub Wons ją czule obejmuje zdradziły całą prawdę o ich relacji. Kuba jest bardzo otwartym i błyskotliwym facetem. Fajnie się z Anią uzupełniają. Widać, że oboje traktują tę relację poważnie – znajomi pary zdradzili w rozmowie z magazynem "Party". Teraz paparazzi znów spotkali Annę Muchę i Jakuba Wonsa. Para w towarzystwie znajomych wybrała się na kolację do restauracji. Widać, że aktorka świetnie się bawiła u boku partnera. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Anny Muchy i jej partnera. Jak ona na niego patrzy! Widać, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Zobacz także: Anna Mucha pokazała jak świętowała swoje urodziny! Tort to prawdziwe arcydzieło! Anna Mucha i Jakub Wons wybrali się do restauracji. Aktorska para spotkała się z przyjaciółmi w jednej z knajp w Warszawie. Jakub Wons czule obejmował Annę Muchę. Miłość kwitnie!