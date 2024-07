Anna Mucha od kilku tygodni wróciła do życia wzorowej mamy i czas wypełnia jej opieka nad dwójką dzieci. Szczególną uwagą obdarza oczywiście synka, który przyszedł na świat w styczniu. Gwiazda często wybiera się na rodzinne spacery, podczas których zawsze towarzyszy jej sznur paparazzi. Przypomnijmy: Mucha pokazała zdjęcia ze spaceru z dziećmi. Nie wygląda to na sielankę

Reklama

Co z obowiązkami zawodowymi Muchy? W przeciwieństwie do koleżanek po fachu, Anna nie śpieszy się z powrotem do pracy. Na plan serialu "M jak Miłość" ma zamiar wrócić prawdopodobnie dopiero za kilka tygodni, a może nawet miesięcy. Ostatnio Mucha mocno udzielała się na swoim blogu, gdzie wymieniała porady i refleksje związane z macierzyństwem. Wszystko jednak wskazuje na to, że niebawem porzuci i tę aktywność. Jak donosi "Party", po dekadzie blogowania, przyszedł czas na poważne zmiany.



Ania zdecydowała, że po 10 latach dzielenia się z fanami ciekawostkami ze swojego życia, chce zamknąć prowadzonego przez siebie bloga! Pewnie nie wytrzyma długo bez kontaktu z fanami i w końcu stworzy swój fan-page na Facebooku - zdradza przyjaciółka gwiazdy w rozmowie z "Party".

Czytacie bloga Muchy? Przez wiele utrzymuje się on w czołówce najbardziej popularnych blogów gwiazd.

Zobacz: Fanka wzruszyła Muchę. Gwiazda chce podarować jej prezent

Zobacz także

Reklama

Anna Mucha na spacerze z synkiem: