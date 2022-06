Anna Mucha jest znana z dużego dystansu do siebie i ogromnego poczucia humoru. Nieraz już szokowała swoimi roznegliżowanymi zdjęciami, które wywoływały ogromne kontrowersje w sieci. Jednak gwiazda nawet krytyczne komentarze traktuje z dystansem i nie przejmuje się nimi, publikując kolejne "odważne zdjęcia". Tym razem aktorka poszła o krok dalej i pokazała zabawny filmik, który sama ocenzurowała. Zobaczcie, o co chodzi? Anna Mucha niczym Marilyn Monroe! Aktorka na Instagramie pochwaliła się zabawnym filmikiem, na którym pokazuje, jak powietrze rozwiewa jej letnią sukienkę, odsłaniając całe nogi, a nawet więcej...! Jednak, aby nie wzbudzać kontrowersji gwiazda na filmiku strategiczne miejsce zasłoniła emotikoną w kształcie serca. Nagranie w ciągi zaledwie dwóch godzin ma ponad 50 tyś. wyświetleń. Widać, że Internauci kochają poczucie humoru Anny Muchy, co wyrażają w komentarzach: Dystans Pani Aniu do siebie u Pani był zawsze na wysokim poziomie i za to Panią szanuję :) Niczym Merlin Monroe w "Słomianym Wdowcu" Kobieta z klasą i humorem, stanika brak ale gatki są 😀😀 Anna Mucha uwielbia szokować! Aktorka w zeszłym roku podczas pobytu na wakacjach opublikowała kilka zdjęć topless , które wywołały w sieci prawdziwą burzę. Internauci bardzo krytycznie ocenili zachowanie gwiazdy, ale wygląda na to, że przyzwyczaili się do jej stylu bycia i najnowszy filmik został bardzo pozytywnie przyjęty bez fali hejtu! Koniecznie obejrzyjcie to nagranie! Zobacz także : Anna Mucha ma problemy ze zdrowiem przez... dietę pudełkową! Trafiła nawet do szpitala Filmik już stał się hitem w sieci! Wyświetl ten post na Instagramie. ...