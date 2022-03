Anna Mucha w poruszającym wpisie. "Uciekam w pomoc, żeby poczuć się lepiej"

Do gwiazd, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie, dołączyła Julia Kamińska. Zaraz po tym, jak w kraju naszych wschodnich sąsiadów wybuchła wojna, aktorka zaczęła udostępniać w mediach społecznościowych relacje osób przebywających w Kijowie. Teraz artystka wspiera Ukraińców, którzy przed agresją Federacji Rosyjskiej uciekli do Polski. Julia Kamińska rozpoczęła poszukiwania mieszkania dla matki z dzieckiem. Niestety okazało się, że część osób odmówiła jej pomocy. Gwiazda znana z "BrzydUli" opublikowała rozpaczliwy apel. Julia Kamińska poprosiła o pomoc w szukaniu lokum dla Ukrainki z dzieckiem Bez wątpienia Julia Kamińska znalazła się w szeregu znanych osób, które oderwały się na moment od własnych problemów i zaangażowały się w pomaganie ofiarom wojny na Ukrainie. Aktorka napotkała jednak pewne trudności, szukając mieszkania dla Ukrainki i jej dziecka. Niektórzy odmówili jej pomocy, ponieważ nie chcieli udostępnić lokum obcokrajowcom. Gwiazda zaoferowała, że opłaci pobyt kobiety, która uciekła przed agresją Rosji. Zobacz także: Anna Lewandowska na Tygodniu Mody w Paryżu z przypinką w kolorach flagi Ukrainy! Przepraszam Was za mój stan, jestem troszkę chora. Czy ktoś z Was ma do wynajęcia mieszkanie w Markach? Próbuję od godziny (…) znaleźć mieszkanie dla mamy z dzieckiem z Ukrainy. Chcę to mieszkanie wynająć dla niej, ale napotykamy opór. Okazuje się, że nie wszyscy chcą wynajmować mieszkania osobom z Ukrainy. Jestem tym dość zdruzgotana. Jeśli macie na wynajem mieszkanie w Markach, wygodne i fajne, dla mamy z dzieckiem, to ja bym chciała je wynająć - zaapelowała Julia Kamińska. Na szczęście później Julia Kamińska poinformowała, że udało jej się znaleźć mieszkanie. Aktorka szybko...