Anna Mucha pokazała odważną metamorfozę swojej sypialni. "Straszny kicz przyznacie"

Anna Mucha zszokowana była ceną za taksówkę, którą musiała zapłacić za trasę z lotniska w Rzeszowie do Łańcuta. Swoim zdziwieniem podzieliła się z internautami, publikując w sieci kwotę z taksometru: No nie są to warszawskie ceny - przyznała wprost. Aktorka przyznała, że cena, jaką musiała zapłacić w taksówce niemalże dwukrotnie przekroczyła kwotę biletu lotniczego! Zobaczcie, ile zapłaciła. Faktycznie dużo? Zobacz także: Anna Mucha popłakała się nad jedzeniem w restauracji. Co się stało? Anna Mucha zszokowana ceną za taksówkę. "Prawie dwa razy drożej niż bilet lotniczy" Anna Mucha to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Jest również bardzo aktywna w sieci, a na samym Instagramie śledzi ją już prawie 900 tysięcy osób. Aktorka nie boi się wyrażać swoich opinii, co nie rzadko sprowadza na nią falę krytyki. Niedawno dużym echem w sieci odbiła się jej wizyta w jednej z warszawskich restauracji, serwujących owoce morza. Anna Mucha zapłaciła za ostrygi 700 zł, jednak danie nie przypadło jej do gustu. Aktorka zgodnie ze sobą skrytykowała ostrygi podawane w lokalu i nie kryła oburzenia wysokimi cenami za dania. Wówczas doczekała się wypowiedzi od właścicielki restauracji, a niektóre gwiazdy nawet żartowały z całej afery. Anna Mucha ponownie postanowiła poruszyć kwestię wysokich cen. Tym razem nie chodzi jednak o ceny restauracyjne a... taksówkowe! Anna Mucha w minioną niedzielę grała jeden ze spektakli "Pikantni" w Łańcucie, a podróż na odcinku z lotniska w Rzeszowie do miasta nieźle ją zdziwiła! Okazało się, że za przejazd taksówką musiała zapłacić prawie... 200 zł! 181 zł za przejazd taxi z lotniska do Łańcuta. No nie są to warszawskie ceny - mówiła,...