Katarzyna Cichopek zapowiada na Instagramie: "...a dziś wieczorem wyściskam Cię..."

Katarzyna Cichopek po ogłoszeniu rozstania z Marcinem Hakielem nie zrobiła zbyt długiej przerwy od Instagrama. Po kilku dniach wróciła do swoich fanów i chętnie zasypuje ich nowymi relacjami i zdjęciami. I właśnie na profilu gwiazdy pojawiły się nowe fotki, które zachwyciły większość jej obserwatorów. Mimo to jeden z fanów pokusił się na dość uszczypliwy komentarz w kierunku aktorki. Dlaczego? Odmieniona Katarzyna Cichopek zaskoczyła nowym zdjęciem! Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to zdecydowanie temat numer jeden ostatnich dni. Wielu fanów do dziś nie może uwierzyć, że ta dwójka zdecydowała się rozstać po 17 latach związku. Część internautów w dalszym ciągu snuje domysły, co tak naprawdę mogło się stać w relacji aktorki i tancerza, skoro nic nie wskazywało na kryzys w ich małżeństwie. Jeden z fanów spytał nawet Marcina Hakiela, czy ten zdradził żonę ! Oczywiście tancerz zaprzeczył i wiele wskazuje, że raczej nie poznamy oficjalnych powodów ich rozstania. Wygląda jednak na to, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przepracowali już swoje rozstanie, bo na nowych zdjęciach, które pojawiają się na ich profilach nie brakuje uśmiechu. Zobaczcie sami, jakimi pięknymi zdjęciami właśnie pochwaliła się aktorka! Boska figura, promienny makijaż, lśniące włosy - gwiazda po prostu zachwyca! Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał, jak spędza czas po rozstaniu z żoną. Tancerz ostro trenuje! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek)...