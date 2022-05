Anna Mucha prezentuje implanty. Gwiazda zamierza powiększyć sobie biust?

Blanka Lipińska, autorka hitowej książki dla kobiet "365 dni", jest w ostatnim czasie niezwykle aktywna na Instagramie. Informuje swoich fanów o tym, co dzieje się w jej związku z Alkiem Baronem oraz opowiada o ważnych, i tych mniej ważnych, faktach z jej życia. Blanka Lipińska nie ukrywa, że jej wygląd jest efektem nie tylko ciężkiej pracy nad sobą i ćwiczeń , ale również medycyny estetycznej i m.in. makijażu permanentnego. Blanka poddała się jakiś czas temu makijażowi permanentnemu oka - ma zrobioną kreskę: Tak drogie panie, mam permanentną kreskę na oku. Nie, nie polecę miejsca, w którym ją zrobiłam, ponieważ kreska jest zrobiona naprawdę fatalnie, a przy okazji została za głęboko wbita, wiec chyba zostanie ze mną na zawsze - co nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie o to chodzi w makijażu permanentnym - powiedziała Blanka. Zobacz także: Blanka Lipińska pokazała, jak urządziła nowe mieszkanie. To co zadziało się w kuchni, to istne szaleństwo! Blanka Lipińska jednak się nie poddaje. Poprosiła swoich fanów o pomoc w znalezieniu profesjonalisty, który pomoże uratować wygląda kreski na jej powiece: Ale teraz słuchajcie, szukam mistrzyni, która poprawi mi tę kreskę, bo da się ja poprawić i będzie dobrze wyglądać. Więc jeżeli będę z kogoś zadowolona, to na pewno wam polecę taką osobę - dodała Blanka Lipińska. Rzeczywiście jest tak źle czy Blanka nie powinna się tak przejmować? Blanka Lipińska przyznaje się do poprawiania urody - nie ma z tym problemu. Gwiazda powiększyła biust oraz wycięła torebki tłuszczowe z policzków! Blanka kocha też fale radiowe, które "podnoszą owal jej twarzy". Dla porównania zobaczcie jak Blanka Lipińska wyglądała przed operacjami plastycznymi....