Anna Mucha pokazała goły pośladek i zaskoczyła wyznaniem: "Jednak dietka" 

Anna Mucha już wielokrotnie pokazała, że ma do siebie olbrzymi dystans. Gwiazda, która nie stroni od publikowania swoich seksownych zdjęć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami zabawną sytuacją, która jej się przydarzyła. Pokazała przy tym pośladek i dodała komentarz, w którym rozważa, co powinna teraz zrobić. Anna Mucha podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie, na którym pozuje odwrócona tyłem do lustra, wypinając pośladki. Choć jest kompletnie ubrana, to jednak w oczy od razu rzuca się goły pośladek aktorki. Gwiazda "M jak miłość" wyjaśniła, że właśnie zorientowała się, że po prostu... pękły jej spodnie.

Anna Mucha zaskoczyła nowym zdjęciem. Pokazała goły pośladek

Najwyraźniej aktorka przez dłuższy czas nie zauważyła malej awarii, która jej się przydarzyła. Kiedy przypadkiem odkryła dużą dziurę w spodniach, z żartem zaczęła rozważać, co powinna teraz zrobić:

- Moment, kiedy orientujesz się, że czas kupić nowe jeansy... albo jednak dietka - napisała gwiazda.

Instagram/@taannamucha

Zobacz także: Izabela Janachowska ledwo uniknęła wypadku. "Co za brak odpowiedzialności. Koszmar"!

Anna Mucha słynie z tego, że często prezentuje się swoim fanom w gorących ujęciach - a to chwali się figurą w kostiumie kąpielowym, a to widokiem głębokiego dekoltu. Często też możemy ja oglądać w całkiem naturalnych kadrach, kiedy gwiazda jest bez makijażu i w swojej codziennej stylizacji. Niedawno takim zdjęciem wywołała w sieci ostrą dyskusję. Internauta zarzucił jej, że reklamuje kremy na zmarszczki, a te i tak są widoczne na jej twarzy. Anna Mucha pospieszyła z mistrzowską ripostą, jeszcze dobitniej upewniając swoich obserwatorów, że dystans, poczucie humoru oraz akceptacja siebie to prawdziwy oręż do walki z hejtem.

Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: Syn Klaudii El Dursi miał wypadek. Gwiazda "Hotelu Paradise" już znalazła winnych?

Fani Anny Muchy w komentarzach często chwalą ją za jej pozytywne podejście do życia oraz szczerość bycia, jednak niekiedy nawet i najwięksi fani nie do końca zgadzają się z treściami, które aktorka prezentuje. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu Anna Mucha spotkała się z krytyką za to, że opublikowała materiał, w którym przyznała, że była pod wpływem alkoholu. Aktorka od razu zaapelowała do młodszych odbiorców, że alkohol to zło, jednak spadła na nią fala negatywnych komentarzy.

East News, Artur Zawadzki

Instagram/@taannamucha