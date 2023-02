Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem na premierze. Nie zabrakło czułych gestów!

Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z Maciejem Kurzajewskim. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" już nie ukrywa swojego szczęścia i w miniony weekend razem z nowym partnerem pojawiła się na uroczystej gali z okazji 70- lecia TVP. Zakochani chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, a teraz Katarzyna Cichopek pochwaliła się wyjątkowymi dla niej kadrami i napisała, że m.in. dzięki Maciejowi Kurzajewskiemu czuła się jak w bajce! Katarzyna Cichopek pisze o Macieju Kurzajewskim Kilka tygodni temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą . Gwiazdy TVP zdecydowały się ogłosić, że są w związku tuż po tym, jak Paulina Smaszcz opublikowała w sieci komentarz, w którym ujawniła bliską relację byłego męża z koleżanką z pracy. Dziś prowadzący "Pytanie na śniadanie" już nie ukrywają, że połączyła ich miłość, a ostatnio zadebiutowali na czerwonym dywanie jako para. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się na koncercie z okazji 70-lecia TVP i po raz pierwszy razem pozowali do zdjęć na ściance. Dziś gwiazda TVP opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym wyznaje, że m.in. dzięki swojemu partnerowi czuła się naprawdę wyjątkowo. W pracy dbam by to goście i widzowie czuli się wyjątkowo. Ale tej nocy dzięki @maciejkurzajewski i dzięki mojemu wspaniałemu beauty team (...) mogłam sama się poczuć jak w bajce. Dziękuje 😘- napisała Katarzyna Cichopek. Zobacz także: Jak Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski znoszą aferę z Pauliną Smaszcz? "Są tym zmęczeni" Wyświetl ten post na Instagramie Post...